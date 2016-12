Ipo, a Wall Street saltano cinque operazioni in due giorni

NEW YORK/MILANO, 9 agosto (Reuters) - La volatilità di Wall Street, che si è accentuata dopo il taglio del rating degli Stati Uniti deciso da Standard & Poor's, sta provocando un naufragio delle Ipo.

Se, infatti, il mercato dei collocamenti a stelle e strisce aveva retto alla crisi del debito della zona euro, come testimoniano il numero e l'ammontare delle Ipo nella prima parte dell'anno (con LinkedIn LNKD.N a spiccare), S&P pare aver prosciugato la fiducia degli investitori.

Ieri Enduro Royalty Trust, società attiva nel settore del petrolio e del gas, ha annunciato, attraverso un advisor, di aver posticipato il collocamento, previsto per l'11 agosto. Enduro contava di raccogliere oltre 300 milioni di dollari.

Oggi, poi, è toccato a Tim w.e., InvenSense, Homestreet e AgFeed Nutrition Holdings rinunciare ad approdare a Wall Street. E l'elenco potrebbe allungarsi nei prossimi giorni.

Tim w.e. è una società portoghese attiva nei servizi per la telefonia mobile; contava di raccogliere in borsa 146,3 milioni di dollari.