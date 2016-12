Bioera in asta volatilità per eccesso rialzo in giorno debutto

MILANO, 18 luglio (Reuters) - Bioera (BIE.MI: Quotazione ) non riesce a fare prezzo nel primo giorno di contrattazioni, dopo la lunga sospensione, ed è in asta di volatilità per eccesso di rialzo.

Oggi, in concomitanza con il debutto in borsa, parte l'offerta in opzione destinata agli azionisti alla data di omologa del concordato preventivo. I diritti di opzione BIE_r.MI (che pure non fanno prezzo) saranno negoziabili sino al 29 luglio.