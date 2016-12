Ipo, Cina stringe criteri per settori a rischio evasione - fonti

SHANGHAI, 6 luglio (Reuters) - L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari in Cina ha stretto gli standard per approvare le Ipo di alcune tipologie di imprese considerate ad alto rischio di irregolarità contabili, inclusi ristoranti e catene di negozi.

Il risultato, secondo quanto riferito da due fonti a conoscenza della situazione, è che la richiesta di quotazione di South Beauty Co., un gestore di una catena di ristoranti con sede a Pechino, che punta ad approdare a Shenzhen, è stata accantonata. Le fonti precisano che la decisione non è legata a specifici timori sulle pratiche contabili di South Beauty. Un portavoce della Csrc non ha voluto commentare. Non è stato possibile avere un commento da una portavoce di South Beauty.

L'autorità di controllo cinese non ha risposto direttamente agli scandali di bilancio riguardanti società della Repubblica Popolare quotate in Nord America, come Longtop Financial Technologies LFT.N e Duoyuan Global Water DGW.N. D'altro canto, alcuni media locali suggeriscono che la Csrc sta adottando provvedimenti per intervenire sul punto.