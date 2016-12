Bioera torna a Piazza Affari per crescere, valuta acquisizioni

Ieri è partita l'offerta globale, che ha per oggetto un massimo di 12 milioni di nuove azioni Bioera, rivenienti da un aumento di capitale per un controvalore massimo di 6 milioni. L'offerta consiste in un'Ops rivolta al pubblico indistinto, pari al 35% del totale, e un collocamento istituzionale, per la parte restante.