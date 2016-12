PUNTO 1-Serravalle, intesa Comune-Provincia,contatti con sovrani

MILANO, 5 luglio (Reuters) - Il Comune e la Provincia di Milano si sono accordati per seguire una strategia comune al fine di valorizzare le partecipazioni in Milano Serravalle.

Gli enti, che insieme controllano oltre il 70% della concessionaria autostradale (Palazzo Isimbardi, attraverso la holding Asam, ha il 52,902% del capitale, mentre all'ente guidato da Giuliano Pisapia fa capo il 18,6%), hanno dato vita a un gruppo di lavoro comune, con l'obiettivo di creare una newco in cui fare confluire parte delle quote per valorizzarle, in modo da attrarre l'interesse di investitori privati.