Sem, ricavato Ipo sarà destinato ad acquisizioni -vicepresidente

Lo ha detto il vicepresidente Aldo Balugani, durante la presentazione alla stampa dell'Ipo in partenza oggi, tutta in aumento di capitale.

L'offerta "è interamente finalizzata alla crescita per linee esterne in un settore estremamente parcellizzato" ha detto Balugani, sottolineando che i 43,5-50,1 milioni di euro che la società punta a raccogliere, corrispondenti a una forchetta di prezzo tra i 2,9 e i 3,34 euro ad azione, "li dobbiamo impiegare tutti".

"Quest'anno non li abbiamo dati perchè ci sembrava più market friendly arrivare in borsa senza farlo" ha detto, precisando che in futuro "deve anche esserci soddisfazione per gli investitori, tutti gli anni".