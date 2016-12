Sem, Ipo parte domani, prezzo 2,9-3,34 euro, flottante 49,9%

L'offerta globale, si legge in un comunicato del gruppo attivo nelle acque minerali e soft drink, ha per oggetto 13 milioni di azioni, interamente rivenienti da un aumento di capitale.

L'operazione si articola in un collocamento istituzionale, che riguarda l'85% delle azioni, e in un'offerta pubblica (15%).

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Sem è compreso tra un minimo non vincolante di 43,5 milioni (2,90 euro per azione) e un massimo vincolante di 50,1 milioni (3,34 euro per azione).