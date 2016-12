PUNTO 2 - Ferragamo, debutto in forte rialzo a Piazza Affari

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Debutto brillante per Ferragamo (SFER.MI: Quotazione) che questa mattina ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari registrando rialzi fino a superare il 9%. Un prezzo di collocamento appropriato e una giornata positiva per i mercati azionari europei sull'ottimismo per un'evoluzione positiva per la crisi greca hanno favorito gli acquisti sulla prima matricola del 2011 sull'Mta.