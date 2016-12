Intesa SP cede 4% Prada, impatto di 255 mln su utile trim2

MILANO, 24 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione ) ha ceduto il 4% circa di Prada a 39,5 dollari di Hong Kong per azione, per un controvalore totale di circa 360 milioni di euro, nell'ambito dell'offerta globale connessa alla quotazione del gruppo del lusso italiano a Hong Kong.

L'operazione "porta a un impatto positivo per Intesa Sanpaolo nel secondo trimestre 2011 sull'utile netto consolidato per circa 255 milioni di euro e sul coefficiente patrimoniale Core Tier 1 per circa 8 centesimi di punto".