PUNTO1 - Made in Italy 1, raccolti 50 mln, in borsa il 27 giugno

Lo comunica la società in una nota, dove si precisa che l'acquisizione-integrazione con la società obiettivo dovrà avvenire entro il 30 giugno 2013, che corrisponde anche al termine di durata della società. Made in Italy 1, di diritto italiano, è promossa da Luca Giacometti (ex managing director di GE Capital), Matteo Carlotti (ex numero uno di Argos Soditic Italia) e Simone Strocchi (fondatore di Electa group).