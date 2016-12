Sem, deposito prospetto non prima di dieci giorni - fonte

MILANO, 16 giugno (Reuters) - Sorgenti Emiliane Modena (Sem) ieri sera ha ottenuto il nulla osta della Consob al prospetto informativo sull'Ops, ma la società potrebbe non depositare il documento prima di dieci giorni, mentre tiene gli occhi puntati sulla situazione dei mercati finanziari.

"La presentazione del prospetto potrebbe non avvenire prima di dieci giorni, ma comunque entro fine mese", spiega la fonte.

La società, che punta ad approdare al segmento Star di Piazza Affari con un'offerta tutta in aumento di capitale, offrirà 15 milioni di azioni, puntando a un flottante massimo del 49% dopo la quotazione, secondo quanto spiegato da un'altra fonte che ha potuto vedere un prospetto ridotto.

L'offerta, dedicata in parte al retail in Italia e in parte agli istituzionali italiani ed esteri, include una greenshoe del 15%.