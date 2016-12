PUNTO 2-Ipo Ferragamo,book offerta già interamente coperto-fonti

Ferragamo ha stabilito per la quotazione a Piazza Affari, che prevede una quota comprensiva di greenshoe del 25%, una forchetta di prezzo indicativa tra 8 e 10,5 euro per azione, che valorizza la società fino a un massimo di 1,7 miliardi di euro.

Secondo una fonte vicina all'operazione, il range di prezzo proposto da Ferragamo è sulla base di multipli tra le 9,6 e le 12,4 volte per quanto riguarda il rapporto stimato tra enterprise value ed Ebitda di quest'anno, e multipli fra le 7,5 e le 9,8 volte in relazione alle previsioni 2012. Con riferimento al P/E 2011, i multipli sono compresi tra le 16,4 e le 21,3 volte, mentre per quanto riguarda il 2012 ammontano a 14-18,2 volte. Continua...