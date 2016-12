PUNTO 1-Prada, offerta coperta 5 volte, roadshow arriva a Milano

MILANO/HONG KONG, 13 giugno (Reuters) - Prada arriva alla tappa italiana del roadshow per l'Ipo con un'offerta che risulta coperta cinque volte e trova a Milano un certo interesse da parte degli investitori, anche se non mancano i commenti negativi.

In generale i gestori apprezzano le potenzialità di crescita e redditività del gruppo del lusso che ne giustificano i prezzi non proprio a buon mercato.

L'impressione di Marco Simion, chairman di Zenit Multistrategy sicav, all'uscita del roadshow è "molto positiva, i numeri presentati sono all'altezza delle aspettative. I prezzi della forchetta sembrano elevati ma in realtà sono adeguati al settore. E' in atto un re-rating generalizzato verso il lusso".

Prada ha stabilito la scorsa settimana per il debutto alla borsa di Hong Kong una forchetta di prezzo indicativa tra 36,5 e 48 dollari di Hong Kong, valorizzando in questo modo la società tra 11,4 e 14,6 miliardi di dollari Usa (7,8-9,9 miliardi di euro).

"E' un'iniziativa che stiamo guardando. Non viene regalata ma può essere un buono strumento per penetrare nei mercati emergenti", commenta Alessandro Frigerio di RMJ. "Sono stati molto bravi a scegliere il mercato, è un mercato innovativo, quella di Hong Kong è stata una scelta intelligente perché è un mercato in grado di assorbire queste operazioni".