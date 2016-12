Fiat in rialzo dopo Chrysler, guarda a valutazione Ferrari

MILANO, 30 maggio (Reuters) - Fiat FIA.MI è in rialzo sulle ultime notizie sull'aumento della partecipazione in Chrysler; aiutano anche le dichiarazioni dell'AD alla stampa svizzera sulla valutazione di Ferrari.

Nei giorni scorsi Fiat ha annunciato l'esercizio dell'opzione per l'acquisto della quota Chrysler in mano al Tesoro Usa, salendo così al 52%.

"Un ingresso in borsa (di Ferrari) è l'unica possibilità di mostrare il valore reale di questo marchio", ha detto l'AD secondo quanto riporta il settimanale svizzer NZZ am sonttag. "Ferrari è rimasta in utile anche durante la crisi. Fiat ne manterrebbe la maggioranza di controllo anche se fosse quotata. Ma Ferrari in borsa potrebbe raggiungere una capitalizzazione quasi al livello di quella di Fiat".