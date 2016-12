PUNTO 1 - Ipo, Rhiag verso ritiro offerta - fonti

"L'offerta non è stata coperta nella parte bassa del range indicativo di prezzo", afferma una fonte.

L'altra fonte ritiene che "l'azionista non sia soddisfatto del prezzo" e che, pertanto, "l'offerta verrà ritirata".

La forchetta indicativa di prezzo dell'Opvs era 3,2-3,9 euro per azione. Al mercato, la società guidata dall'amministratore delegato Luca Zacchetti - che distribuisce componentistica per auto e veicoli industriali - chiedeva un minimo di 326,5 milioni e un massimo di 398 milioni.

L'offerta consisteva in 70 milioni di azioni, di cui 52 milioni in vendita da parte dell'azionista unico, Lanchester (veicolo partecipato da Alpha Private Equity, in maggioranza, e Alpinvest Partners), e 18 milioni di aumento di capitale.