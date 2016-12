Ipo, Moncler punta a raccogliere 500 mln euro - fonti

In passato, Marco De Benedetti, co-head europeo di Carlyle, aveva preannunciato che Moncler sarebbe stata valorizzata 10-12 volte l'Ebitda, ovvero circa 1 miliardo di euro.

Global coordinator dell'offerta del gruppo fondato da Remo Ruffini è Banca Imi (ISP.MI: Quotazione), che agisce anche come responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor, insieme a Morgan Stanley e Bank of America Merrill Lynch.