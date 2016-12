Ipo, Rhiag allo Star per acquisizioni, si vede public company

MILANO, 16 maggio (Reuters) - Hanno preso il via oggi l'offerta e il relativo road-show di Rhiag Inter Auto Parts Italia, gruppo che opera nella distribuzione B2B di parti di ricambio per autovetture e veicoli industriali nel mercato dell'aftermarket.

Nel prospetto informativo vengono indicate tre diverse tipologie di società comparabili: distributori di componenti auto europei, che hanno un rapporto medio tra enterprise value ed Ebitda di 13,8 volte; distributori di componenti auto statunitensi (8,9 volte); società europee attive nella distribuzione in generale (10,4 volte).

Zacchetti, descrivendo il modello di business di Rhiag, ha sottolineato che "il sistema logistico è replicabile" (nei nuovi mercati) e che "l'89% degli ordini in Italia viene effettuato via Web". Tedeschi si è soffermato sui risultati del primo trimestre [ID:nLDE74F0EH], ponendo l'accento sul fatto che normalmente "è il più debole".

Affrontando il tema delle strategie post-Ipo, l'AD ha affermato che Rhiag "è ben posizionata per sfruttare le tendenze del mercato", dato che il business dell'aftermarket "è sempre più complicato" e gli operatori minori "sono stati indeboliti dalla crisi". Pertanto, in un mercato che è oggetto di un processo di consolidamento, Rhiag "ha scala, know-how e, grazie alla quotazione, risorse per essere un consolidatore in Europa". Zacchetti ha esplicitamente parlato di "acquisizioni" dopo il collocamento.