PUNTO 1-Fiat,Chrysler:non necessario avere due entità quotate-AD

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Fiat FIA.MI guarda all'ipotesi di fusione con Chrysler, dopo l'accordo per l'esercizio della call option sul 16% del gruppo Usa, che la porterà al 46% del capitale entro giugno e al 51% entro fine anno.

Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne in una conference call, aggiungendo che i tempi del ritorno a Wall Street di Chrysler non sono ancora stati decisi e che il target sul debito Fiat non cambia dopo l'accordo di oggi.