Ipo, Fedrigoni presenta domanda quotazione a Star

Mediobanca, si legge in un comunicato, è stata nominata global coordinator. La banca d'affari svolgerà anche i ruoli di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, sponsor e specialista. Consulente strategico dell'operazione è lo studio Partners coadiuvato da Reply. Biscozzi Nobili e Latham & Watkins svolgono il ruolo di consulenti legali per la società, Clifford Chance per il Global Coordinator.