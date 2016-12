Osram, con Ipo possibilità acquisizioni e alleanze - Siemens

FRANCOFORTE, 29 marzo (Reuters) - Il collocamento in borsa di Osram, controllata Siemens AG (SIEGn.DE: Quotazione ), darà alla società la possibilità di realizzare acquisizioni ed alleanze nel settore illuminazione, dice l'AD Siemens Peter Loescher.

Osram, la seconda società del settore, dopo Philips (PHG.AS: Quotazione ) e prima di General Electric Co (GE.N: Quotazione ), vale, secondo gli analisti, tra 5 e 7 miliardi di euro.

Siemens prevede di portare in borsa oltre il 50% della controllata ma non è ancora stato affidato alcun mandato ufficiale a banche per l'operazione, ha detto il Cfo Joe Kaeser.