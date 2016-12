RPT-Fiat meglio di mercato e settore dopo fonti su Ipo Ferrari

MILANO, 25 marzo (Reuters) - Fiat FIA.MI si mette in evidenza stamani a Piazza Affari arrivando a guadagnare oltre il 2% in un mercato milanese senza grande direzione.

Il titolo è anche fra i migliori del settore auto europeo ( +0,2%) con volumi pari al 60% di quanto viene scambiato mediamente in un'intera seduta a tre ore dall'apertura.

Gli operatori citano la prospettiva della quotazione di Ferrari, rilanciata oggi da Reuters. Secondo una fonte vicina al manager, l'AD Sergio Marchionne avrebbe indicato in 5 miliardi di euro la valutazione della casa automobilistica nel quadro di una possibile quotazione in borsa.

"A occhio mi sembra superiore alle valutazioni che ciricolano sul mercato", fa notare un analista aggiungendo che bisognerebbe chiarire se si fa riferimento al valore dell'equity o all'enterprise value. "Noi adesso valutiamo il 100% di Ferrari a poco più di 3,1 miliardi come enterprise value", aggiunge.