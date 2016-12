IPO, 2011 inizia da record, in Europa raccolti 1,8 mld dlr - E&Y

Per il resto dell'anno lo scenario di crescita non è privo di rischi globali macroeconomici, ma "a meno di una improvvisa nuova crisi, ci si aspetta che per il 2011 il mercato delle IPO sarà più forte rispetto al 2010". Queste alcune delle conclusioni dell'ultimo Global IPO trends curato da Ernst & Young, in cui spicca ancora una volta il ruolo trainante dei mercati emergenti, con la cosiddetta Grande Cina che si riconferma leader grazie a una raccolta che in due mesi a Shanghai arriva a 4 miliardi di dollari e 8 IPO e a Shenzhen tocca 6,5 miliardi con 51 IPO.