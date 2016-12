PUNTO 1 - Finmeccanica, a breve cda cessione 45% Ansaldo Energia

ROMA/MILANO, 4 marzo (Reuters) - A breve sarà convocato un cda straordinario di Finmeccanica SIFI.MI per deliberare i dettagli di una complessa operazione finanziaria che porterà a cedere il 45% di Ansaldo Energia al fondo americano specializzato nel settore First reserve corporation.

Le trattative con il fondo americano, mai confermate ufficialmente dall'azienda, sono in corso da alcuni mesi dopo che è fallita il negoziato per la cessione di una quota di minoranza di Ansaldo Energia ad un'azienda giapponese.

Una seconda fonte vicina al dossier aggiunge che "ci sono tanti elementi di sinergia tra First Reserve e Ansaldo Energia". Il fondo Usa, specializzato in investimenti nel settore energetico, potrà "utilizzare le macchine di Ansaldo per realizzare impianti in giro per il mondo, aprendo [all'azienda italiana] mercati nuovi". Continua...