SINTESI - Fiat, venerdi' primo passo Chrysler verso mercato

"Non possiamo dire nulla perchè venerdì abbiamo fatto un filing con la Sec", ha detto l'AD Fiat a margine del salone dell'auto di Ginevra, a una domanda sulle trattative per il rifinanziamento del debito. "Il filing è il primo passo per rientrare nei mercati finanziari americani".

In merito all'Ipo Chrysler, Marchionne ha aggiunto: "L'opzione (per acquistare un ulteriore 16% al fine di salire al 51%) scade quando Chrysler va in borsa. Fiat si e' pero' riservata un diritto di veto" sulla quotazione. "E' stato fatto per proteggere la l'organizzazione, la Fiat".