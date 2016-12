Ferrari, Montezemolo ribadisce Ipo non in cantiere

GINEVRA, 1 marzo (Reuters) - Luca Cordero di Montezemolo ribadisce anche dal Salone di Ginevra che non ci sono progetti di Ipo per le auto di lusso Ferrari.

"Non c'è alcun progetto di quotazione" ha risposto nella conferenza stampa in cui gli è stato chiesto per l'ennesima volta se nel futuro di Ferrari c'è la borsa.