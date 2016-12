IPO, Hutchison quota Porti, a 5,8 mld dlr record in Sudest Asia

Il range per le "unità" della Hutchison Port Holdings Trust offerte al mercato è tra 0,91-1,08 dollari, si legge nel prospetto del gruppo, che offre fino a 3,9 miliardi di unità escluse le quote che andranno agli investitori strategici (i cosiddetti cornerstone investors cui andrà capitale per 1,6 miliardi) tra cui si contano già i fondi Temasek, il fondo hedge Paulson e Cathay Life.

L'investimento è considerato un modo per scommettere sul boom infrastrutturale cinese, in un momento in cui il traffico marittimo interno all'Asia e le rotte da quel continente verso Usa ed Europa crescono in modo esponenziale [ID:nLDE6A80HB].