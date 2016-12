PUNTO 1 - Groupama si quoterà ma non nel 2011 - Cfo

PARIGI, 16 febbraio (Reuters) - Il gruppo assicurativo Groupama conferma il progetto strategico di quotarsi in Borsa ma non succederà nel 2011, ha detto a Reuters il suo direttore finanziario.

"La decisione è presa, ma non si farà nel 2011", ha dichiarato Christian Collin spiegando che questa tempistica permetterà al gruppo di avere una visione più chiara sulle nuove norme di Solvency II.

Groupama è presente in numerosi paesi dell'Europa centrale e meridionale, come la Spagna, la Romania, l'Ungheria e l'Italia. Nel nostro paese il gruppo ha recentemente annunciato degli accordi per rilevare il 17% di Premafin PRAI.MI, con la possibilità anche di un ingresso nella controllata Fondiaria Sai FOSA.MI con una quota del 17% - 20%.