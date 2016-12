CORRETTO - Ipo, Philogen in borsa da 18/2 per sviluppo prodotti

MILANO, 4 febbraio (Reuters) - La società biotecnologica Philogen si appresta ad approdare a Piazza Affari il prossimo 18 febbraio, con l'intento di reperire risorse per lo sviluppo dei prodotti in pipeline e di avere visibilità internazionale.

L'Opvs di Philogen riguarda il 22,93% del capitale e prevede che soltanto il 10% sia riservato al retail. L'intervallo di prezzo indicativo è stato fissato a 4,75-6,10 euro per azione, per una valorizzazione del capitale economico che oscilla fra 170,9 e 219,5 milioni. L'offerta terminerà il prossimo 11 febbraio. Il debutto a Piazza Affari è previsto per il 18 febbraio.