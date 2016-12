Prada, Hong Kong anche per forte crescita Cina -presidente borsa

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - La borsa di Hong Kong offre non solo una piattaforma internazionale, buone performance e valutazioni interessanti alle società estere che si vogliono quotare, ma anche un contesto caratterizzato dagli alti tassi di crescita della Cina, che non hanno eguali in Europa o negli Stati Uniti.

"Penso che non sia solo la borsa in se stessa, penso che quella sia una cosa importante ma la considerazione principale è la storia di crescita in Cina e in Asia. Nei prossimi 10-15 anni la crescita sarà in Cina, in Europa e nei paesi sviluppati la crescita non avrà le stesse alte percentuali che trovate nella nostra parte del mondo", ha detto Arculli a margine del China Capital Summit.