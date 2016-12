SINTESI - Fiat debole dopo risultati, cautela su Ipo Ferrari

"Fiat Industrial FI.MI è sotto per colpa di Cnh CNH.N, sono venuti a mancare 100 milioni di operativo rispetto alle mie aspettative", dice un analista. "I dati di Fiat mi sembrano abbastanza in linea". Fiat Spa chiude in borsa in calo dell'1% a 7,315 euro, Fiat Industrial segna -4,5% a 10,18 euro in un mercato in denaro.