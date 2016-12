PUNTO 1 - Fiat aperta su M&A, nessun impegno Ferrari

MILANO, 27 gennaio (Reuters) - Il gruppo Fiat FIA.MI FI.MI non vuole delimitare le possibilità in termini di m&a, ma raffredda gli entusiasmi sull'ipotesi di un'Ipo Ferrari su cui il mercato ha speculato negli ultimi mesi.

"Non possiamo delimitare le ipotesi in termini di m&a", ha detto l'AD Sergio Marchionne nella call per la presentazione dei risultati. "Penso che la cosa migliore sia rimanere aperti a tutte le ipotesi, a tutto quello che può portare benefici".