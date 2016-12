PUNTO 3 - Prada, ok Cda a IPO, sarà prima italiana a Hong Kong

In caso di successo dell'Ipo Prada sarà il maggiore brand europeo della moda a quotarsi in oltre un decennio e il primo gruppo italiano a sbarcare sul listino di Hong Kong, con una valutazione che potrebbe superare i 6 miliardi di euro.

Il consiglio, si legge in una nota del gruppo del lusso, ha deliberato di conferire l'incarico di coordinatori dell'offerta globale a Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione)), Unicredit (CRDI.MI: Quotazione), CLSA (gruppo Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione)) e Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), che agiranno inoltre in qualità di joint book runner per il collocamento istituzionale.