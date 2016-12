Abn Amro, ritorno borsa più probabile di vendita - ministro

AMSTERDAM, 25 gennaio (Reuters) - La vendita di Abn Amro a una banca domestica o straniera è un'ipotesi meno probabile di un ritorno in borsa, cosa che è attesa non prima del 2014.

Secondo quanto spiegato da Kees de Jager, la normativa antitrust olandese probabilmente non consentirebbe a un gruppo finanziario domestico di comprare Abn Amro, mentre un takeover dall'estero è improbabile anche per gli effetti perduranti della crisi del credito e per i problemi che operazioni simili hanno incontrato in passato.