Ipo, Italy1 raccoglie 150 mln, debutto il 27 gennaio

La Special Purpose Acquisition Company (Spac), si legge in un comunicato, debutterà a Piazza Affari il prossimo 27 gennaio.

Italy1 avrà a disposizione 24 mesi per completare un'acquisizione, con una possibile estensione del periodo fino al 26 agosto 2013 nel caso in cui un accordo vincolante definitivo per la conclusione di una business combination sia siglato entro due anni.