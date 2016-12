Borsa, riforma fiscale per spingere pmi a quotazione - Abete

Per Abete bisogna abbandonare la definizione "residuale" delle piccole medie e imprese ("Tutte quelle che non sono grandi") - dato che le situazioni e le esigenze sono molto diverse a seconda delle dimensioni - e concentrarsi su quelle, 82.000, che hanno tra 20 e 250 addetti.

La spinta fondamentale alla quotazione delle medie imprese, secondo Abete, può arrivare solo dal fisco, come avvenuto per la tassazione sul salario di produttività.

Per Gnudi l'ostacolo iniziale sono i costi accessori legati alla quotazione, quale la redazione di prospetti eccessivamente lunghi, e successivamente la gestione quotidiana della parte quotata una volta sbarcati in borsa. Per Gnudi "va semplificato il sistema regolatorio, la montagna di regole che ci siamo dati è servita a poco. Sia in Italia che all'estero chi ha voluto fare il furbo l'ha fatto". Continua...