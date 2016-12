Groupon studia quotazione in borsa, ancora nessuna decisione

MONACO, 24 gennaio (Reuters) - Groupon sta valutando la quotazione in borsa e a questo scopo ha in corso colloqui con alcuni banchieri.

"Abbiamo incontrato un gruppo di banchieri, stiamo cercando di capire se per noi abbia senso o no, ancora non abbiamo preso una decisione. Siamo ancora nella fase di apprendimento", ha detto Mason in un'intervista effettuata nell'ambito della conferenza DLD media a Monaco di Baviera.