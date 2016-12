Rinnovabili, Dgpa rileva 6,35% Spf Energy per 2 mln

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - L'operatore di private equity Dgpa ha investito 2 milioni per rilevare il 6,35% del capitale di Spf Energy, società attiva nell'acquisto e sviluppo di campi fotovoltaici.

L'azienda, si legge in un comunicato, è nata come consociata di Sopaf SPFI.MI. Dgpa è entrata nel quadro di un aumento di capitale fino a 4 milioni.

Spf Energy si propone "l'obiettivo di raggiungere una dimensione significativa per un'eventuale quotazione in borsa o per valutare una rilevante operazione straordinaria".