Usa, IPO Chrysler non è massima priorità per governo - Bloom

DETROIT, 12 gennaio (Reuters) - La IPO di Chrysler "non è una massima priorità per il governo Usa", secondo lo "zar delle auto" Ron Bloom.

Parlando al Salone dell'auto di Detroit, l'uomo cui Obama ha dato la responsabilità di far uscire dalla crisi il settore ha aggiunto che "se la IPO fosse la massima priorità per Chrysler il governo sarebbe 'entusiasta' di trattare con la società. Fiat FIA.MI, ha aggiunto, non può prendere la maggioranza di Chrysler finchè non saranno stati rimborsati i prestiti pubblici secondo i termini dell'accordo.