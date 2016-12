IPO, per turbine eoliche cinesi Sinovel raccolti 1,4 mld dlr

SHANGHAI, 6 gennaio (Reuters) - La leader cinese delle turbine eoliche Sinovel Wind (601558.SS: Quotazione ) ha raccolto 9,5 miliardi di yuan (equivalenti a 1,43 miliardi di dollari) nella prima ipo importante del 2011 in Cina, con un prezzo di offerta che è stato fissato a 90 yuan, top del range indicativo 80-90.

Lo si legge in un comunicato di borsa.

La società, tra i cui concorrenti ci sono la danese Vestas Wind (VWS.CO: Quotazione) e GE (GE.N: Quotazione), ha offerto fino a 105,1 milioni di azioni in un momento in cui la Cina ha un programma quinquennale di investimenti per 1.500 miliardi di dollari nei settori strategici, incluse le rinnovabili.