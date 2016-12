Ipo, raccolta record in 2010, vista oltre 300 mld dlr - studio

Lo studio prevede che il quarto trimestre registrerà la più grande raccolta di fondi mai avuta in un trimestre, superando i 104,8 miliardi di dollari dell'ultima parte del 2007. Il pronostico si basa sul fatto che il valore delle Ipo del periodo ottobre-novembre è stato pari a 102,8 miliardi di dollari (294 collocamenti) e per il mese in corso sono attese 82 Ipo, per un valore di almeno 16,9 miliardi.