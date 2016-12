Giochi Preziosi, cala netto, salgono ricavi, Ipo accantonata

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - Giochi Preziosi ha chiuso il bilancio al 30 giugno scorso con un utile netto di 0,6 milioni, in calo rispetto ai 3,2 del bilancio al 30 giugno 2009, ricavi in crescita dell'8,6%, a 939,9 milioni, e un Ebitda in rialzo del 14,9% a 115,1 milioni.

La contrazione dell'utile, recita la nota, "sconta una maggiore incidenza delle componenti di gestione finanziaria, straordinaria (che includono costi sostenuti per il progetto di quotazione, avviato e sospeso in corso d'anno, nonché gli accantonamenti per potenziali rischi fiscali), nonché per effetto delle maggiori imposte del periodo (24,6 milioni, contro 19,8 milioni dell'esercizio precedente)".