PUNTO 1-Ferrovie discuterà di quotazione inizio 2011, vede utile

BOLOGNA, 18 novembre (Reuters) - Le Ferrovie dello Stato si apprestano a chiudere il 2010 con un utile di 70-80 milioni di euro e valuteranno l'ipotesi di quotazione in borsa dopo la presentazione del piano industriale 2011-2015, che avverrà a inizio del prossimo anno.

Lo ha detto l'amministratore delegato Mauro Moretti, a margine della presentazione dei nuovi servizi wi-fi sui Frecciarossa, in collaborazione con Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione ).

"Vedremo dopo il piano industrale", ha detto Moretti, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di quotazione in borsa.

"Chiuderemo il terzo anno in utile, con 70-80 milioni", ha spiegato Moretti. "Ci serviranno per ricapitalizzare Trenitalia e per abbattere il debito".