GM torna oggi in borsa dopo Ipo record da 20,1 mld dollari

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - General Motors (GM.N: Quotazione ) oggi farà ritorno a Wall Street con la maggiore Ipo della storia statunitense, avendo raccolto 20,1 miliardi di dollari (14,8 miliardi di euro) dopo aver prezzato le azioni al massimo della forchetta.

GM ieri ha venduto 478 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 33 dollari ciascuna, per un totale di 15,77 miliardi di dollari, oltre a 4,35 miliardi di dollari di azioni privilegiate.

Tenendo conto della possibilità di sovrallocazione, che potrebbe essere esercitata nei prossimi giorni, GM potrebbe raccogliere complessivamente 23,1 miliardi di dollari, mettendo a segno il maggior collocamento mai realizzato. Per il momento il record è ancora detenuto da Agricultural Bank of China (601288.SS: Quotazione), che in luglio era riuscita a raccogliere 22,1 miliardi di dollari. Visa (V.N: Quotazione) nel 2008 aveva raccolto 19,7 miliardi di dollari.