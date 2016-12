Ipo GM, investimento Saic non ha ricevuto ok governo Cina -fonti

DETROIT, 17 novembre (Reuters) - Saic Motor (600104.SS: Quotazione ) non ha ottenuto l'approvazione del governo cinese per il suo investimento nell'Ipo di General Motors [GM.UL].

Le fonti hanno detto che non è certo che l'investimento proposto in GM possa ottenere l'ok delle autorità nel periodo utile dell'Ipo, aggiungendo che non sono chiare le ragioni che hanno condotto alla mancata approvazione da parte del governo cinese.