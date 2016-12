PUNTO 1-Ipo Chrysler in sem2 2011,Ferrari non in vendita-AD Fiat

LOS ANGELES, 17 novembre (Reuters) - Il successo dell'Ipo di General Motors, che rappresenta potenzialmente la maggiore offerta di sempre negli Usa, pone buone basi anche per la quotazione di Chrysler, che resta confermata per il secondo semestre del 2011.

"Ci darà le coordinate di quello che questo mercato vorrebbe in termini di aspettative sul prezzo", ha detto, in una breve intervista a margine dell'inaugurazione del nuovo showroom Chrysler nel centro di Los Angeles. "Ci darà un grande, grande precedente per l'Ipo di Chrysler. Sono soddisfatto, non avrebbe potuto andare meglio".