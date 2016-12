IPO, ING pensa collocamento gemello Europa,Usa per assicurazioni

AMSTERDAM, 10 novembre (Reuters) - ING ING.AS si prepara a collocare in borsa con due IPO separate ad Amsterdam e New York le sue attività assicurative, nel quadro della separazione tra banca e assicurazioni imposta dopo il salvataggio pubblico.

L'AD Jan Hommen, durante una conference call, ha spiegato che IPO potrebbero servire a spuntare una valutazione più alta per questi asset, il cui book value è stimato 21 miliardi di euro. "L'ipotesi di IPO singola resta ancora aperta, ma noi ci stiamo preoarando a un caso base di IPO gemelle per i nostri asst assicurativi" ha detto.