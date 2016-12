Cina, grande potenziale made in Italy, specie marchi moda - Hsbc

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Il made in Italy ha un potenziale di crescita enorme in Cina. Questo il messaggio emerso oggi da una conferenza organizzata da Hsbc.

Per Perelli, nella Repubblica Popolare "non si va solo a produrre: è un'economia che viaggia molto più veloce, c'è una sacca di liquidità pronta ad essere investita", anche in borsa.

Impossibile non pensare a Prada e alla ipotesi della sua quotazione a Hong Kong. Ma Perrelli non fa nomi di potenziali matricole italiane in Cina e si limita ad evidenziare che un'Ipo presuppone una conoscenza dei meccanismi regolamentari e che "è un percorso che va avanti", non si esaurisce con il collocamento.