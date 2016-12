IPO, consulente Booz Allen punta a collocamento da 306 mln dlr

4 novembre (Reuters) - Uno dei marchi più noti della consulenza, Booz Allen Hamilton Holding, ha depositato la richiesta di quotazione in Borsa per le azioni ordinarie e nella documentazione si legge che l'operazione punta a raccogliere fino a 305,9 milioni di dollari.

L'offerta sarà per 14 milioni di azioni, a un prezzo posto in una forchetta tra 17 e 19 dollari per azione, con possibile over-allotment di 2,1 milioni di titoli, dice il prospetto preliminare, aggiungendo che la società intende rimborsare debiti con l'incasso del collocamento.