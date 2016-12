SINTESI-Enel GP soffre, ordini finali le restituiscono quota 1,6

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Debutto non proprio esaltante per Enel Green Power EGPW.MI EGPW.MC, la controllata Enel (ENEI.MI: Quotazione) per le rinnovabili, che alle borse di Milano e Madrid resta in rosso per gran parte della seduta ma trova una spinta di recupero finale che le fa ritrovare il prezzo dell'offerta a 1,6 euro.