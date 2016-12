Enel centrerà obiettivo debito 2010 a 45 mld grazie Egp - AD

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Enel (ENEI.MI: Quotazione ) conferma L'obiettivo di ridurre l'indebitamento del gruppo intorno ai 45 miliardi di euro a fine anno grazie anche ai proventi derivanti dall'Ipo di Enel Green Power EGPW.MI, che oggi debutta in borsa, che saranno poco più di 2,6 miliardi.

Lo ha detto l'AD della società elettrica, Fulvio Conti, nella cerimonia a Piazza Affari per il primo giorno di quotazione di Egp.

"Penso che, prezzato a 1,6 euro, Egp ha margini di poter crescere nel futuro a tale proposito il rendimento per un investitore privato che terrà i titoli in portafoglio per almeno un anno grazie a bonus share e dividendo sarà pari al 7%".